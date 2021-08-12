Валерий Карпин: РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему возможного вызова в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что 10 августа между новым наставником российской сборной и нападающим питерцев состоялся разговор, который продолжался около двух часов.

– Не секрет, что с Дзюбой у нас специфические отношения. РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Если бы со мной проговорили эту тему, в сборной меня бы не было. Если бы мне кого-то навязали. Надо оценивать не то, что было, а то, что может случиться, где, как это отразится на коллективе, футболисте. Не могу ответить на вопрос, буду ли вызывать того или иного игрока, если что-то случится, – сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Напомним, Дзюба отыграл за сборную России 55 матчей, забил 30 голов и отдал 16 ассистов. На прошедшем чемпионате Европы-2020 32-летний игрок отличился одним забитым мячом в трех встречах.