Карпин – об уходе из «Ростова»: В разговоре с Арутюнянцом мы пришли к тому, что лучше уйти сейчас

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на работе в национальной команде.

Отметим, что ранее 52-летний специалист подписал контракт с российской сборной до 31 декабря 2021 года. В ростовской команде его заменил экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин.

– Это было после «Динамо», когда стал понятен объем работы в «Ростове» и в сборной. Понимал, что это слишком, перебор. У нас очень близкие отношения с руководством. Арташес Владимирович Арутюнянц, помимо того, что он президент, а я тренер, мы еще и друзья. Мы все проговорили, очень долгий разговор был: может быть, вот так попробовать, а, может быть, вот это. После всех моих и его аргументов мы пришли к тому, что лучше сейчас, сразу, чтобы не навредить никому, – сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, что Карпин тренировал ростовский клуб с 2017 года. За это время команда приняла участие в 111 матче, в которых одержала 42 победы, 29 раз сыграла вничью и потерпела 40 поражений.

После трех туров РПЛ сезона-2021/22 «Ростов» набрал одно очко и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.