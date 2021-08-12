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12 августа 15:55
автор: Владислав Корегин

«Реал» хочет подписать Рюдигера летом 2022 года

Мадридский клуб испытывает проблемы с комплектацией своей оборонительной линии после ухода Рамоса и Варана.

Центральный защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер может перейти в «Реал» по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает Sky Sports, мадридский клуб намерен подписать 28-летнего игрока в качестве свободного агента следующим летом, когда у футболиста истечет контракт с лондонцами.

Напомним, что в нынешнее трансферное окно состав «сливочных» покинули два ключевых защитника – Серхио Рамос, присоединившийся к «ПСЖ», а также Рафаэль Варан, который ушел в «Манчестер Юнайтед».

Что касается Рюдигера, то немецкий игрок защищает цвета «Челси» с июля 2017 года. В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 34 матча, забил один гол и отдал один ассиста. Ранее футболист выступал за «Штуттгарт».

Портал Transfermarkt оценивает Рюдигера в 28 миллионов евро.

источник: Sky Sports
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