Нико Ковач: Головин находится в хорошей форме и будет готов к игре с «Лорьяном»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о физическом состоянии российского полузащитника команды Александра Головина в преддверии матча второго тура чемпионата Франции с «Лорьяном».

Отметим, что 25-летний хавбек отыграл 60 минут в рамках ответной встречи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спартой» (3:1) и отличился забитым голом. Затем его заменил Софьян Диоп.

– Александр находится в хорошей форме и будет готов к игре с «Лорьяном». Во время встречи важно вносить изменения. Есть разница между тем, когда футболист играет 60 минут и когда 90. Я должен дать им не только игровое время, но и возможность как следует восстановиться, – цитирует Ковача пресс-служба монегасков.

Напомним, что игра между «Монако» и «Лорьяном» состоится 13 августа в 22:00 мск.

В первом туре лиги 1 подопечные Ковача сыграли вничью с «Нантом» (1:1).