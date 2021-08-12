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12 августа 17:01
автор: Максим Скороходов

Источник: Попов мог покинуть «Спартак» из-за обвинений в мошенничестве

Должность спортивного директора в московском клубе стала вакантной с 5 августа.

Экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов мог покинуть клуба из-за обвинений в мошенничестве, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, владельцу «Спартака» Леониду Федуну предложили купить защитника «Ривер Плэйта» Гонсало Монтиэля за 5 млн евро, при том, что сам Попов собирался оформить трансфер за 12,5 млн евро. По поводу разницы в цене возникли вопросы, после чего Попов решил уйти из «Спартака».

Сам функционер говорил, что от покупки защитника отказались после консультации бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

источник: МК-Спорт
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