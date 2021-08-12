«Рубин» – «Ракув». Стартовые составы

«Рубин» и «Ракув» объявили свои стартовые составы на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций.
«Рубин»: Дюпин, Вл.Игнатьев, Уремович, Бегич, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков, Кварацхелия.
«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк, Папаникулау, Полетанович, Кун, Лопес, Муселик, Цебуля.
Напомним, что игра состоится сегодня в Казани. Начало встречи в 19:00 мск.
Первый матч между командами завершился нулевой ничьей. Победитель данной пары сыграет в следующем круге либо с Гентом, либо с латвийским клубом РФШ.