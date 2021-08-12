Судьи матча «Рубин» - «Ахмат» получили дисквалификации

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал, какие санкции будут наложены на судей матча третьего тура российской премьер-лиги между «Рубином» и «Ахматом» за неправильное удаление вратаря грозненской команды Гиорги Шелия.

«К судьям, допустившим ошибку в матче „Рубин“ — „Ахмат“ будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на 4 игры РПЛ для Игоря Панина и две — для Павла Кукуяна. Ошибка, безусловно, была совершена и ВАР, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», - приводит слова Хачатурянца Sport24.ru.

Напомним, что изначально Кукуян показал Шелия желтую карточку за фол вне штрафной площади, но, после просмотра видеоповтора, по сигналу VAR, принял решение удалить голкипера.