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Официально: Лукаку вернулся в «Челси»
12 августа 20:27
автор: Максим Скороходов
автор фото: Твттер Ромелу Лукаку

Официально: Лукаку вернулся в «Челси»

Бельгиец покинул «Интер».

«Челси» сообщил о покупке у «Интера» нападающего Ромелу Лукаку.

«Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это был долгий путь для меня: я приехал сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь, имея большой опытом и будучи более зрелым», - приводит слова Лукаку пресс-служба «Челси».

Напомним, что Лукаку выступал за «Челси» в 2011-2014 годах, приняв участие в 15 матчах, в которых отдал одну рузльтативную передачу, за «Интер» 28-летний нападающий забил 64 гола и отдал 16 голевых передач в 95 играх.

Официальных подробностей нового соглашения Лукаку с «синими» нет, но Transfermarkt сообщает, что «Челси» заплатил «Интеру» 115 млн евро, и заключил с бельгийцем пятилетний контракт.

источник: ФК «Челси»
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