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«Рубин» в дополнительное время уступил «Ракуву» и покинул Лигу конференций
12 августа 21:33
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Рубин"

«Рубин» в дополнительное время уступил «Ракуву» и покинул Лигу конференций

Казанская команда не забила пенальти на последней минуте второго овертайма.

Казанский «Рубин» проиграл в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций польскому «Ракуву» со счетом 0:1.

Первая встреча между соперниками закончилась нулевой ничьей, такой же счет был установлен и после двух таймов второго матча.

Но во втором дополнительном тайме российский клуб остался в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил защитник Илья Самошников (106-я минута встречи), а потом пропустил решающий гол от Владислава Гутковского. У «Рубина» был шанс отыграться, но Сеад Хакшабанович не смог реализовать пенальти на последней минуте.

Лига конференций

Третий квалификационный раунд. 2-й матч

«Рубин» (Россия, Казань) - «Ракув» (Польша, Ченстохова) - 0:1 (0:0) (0:0)

Гол: Гутковскис, 111

Удаление: Самошников, 106

Нереализованный пенальти: Хакшабанович, 120+1.

«Рубин»: Дюпин (Медведев, 120+1), В. Игнатьев (Зотов, 95), Бегич, Уремович, Самошников, Абильгор, Хван (Саито, 106), Хакшабанович, Йевтич (Мусаев, 54), Кварацхелия (С. Бакаев, 106), Костюков (И. Игнатьев, 106).

«Ракув»: Ковачевич, Невулис, Арсенич, Вдовяк (Длугош, 75), Кун (Рундич, 117), Иван Лопес, Папаниколау, Полетанович (Выдра, 97), Тудор, Цебуля (Шеленговски, 97), Муселик (Гутковский, 84).

Предупреждения: Костюков, 38. Вдовяк, 39. Мусаев, 63. Невулис, 86. Самошников, 105. Саито, 108. Выдра, 120.

Первый матч: 0:0

источник: «Советский спорт»
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