«Рубин» в дополнительное время уступил «Ракуву» и покинул Лигу конференций

Казанский «Рубин» проиграл в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций польскому «Ракуву» со счетом 0:1.

Первая встреча между соперниками закончилась нулевой ничьей, такой же счет был установлен и после двух таймов второго матча.

Но во втором дополнительном тайме российский клуб остался в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил защитник Илья Самошников (106-я минута встречи), а потом пропустил решающий гол от Владислава Гутковского. У «Рубина» был шанс отыграться, но Сеад Хакшабанович не смог реализовать пенальти на последней минуте.

Лига конференций

Третий квалификационный раунд. 2-й матч