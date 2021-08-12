Гендиректор «Спартака» подтвердил продление контракта с Соболевым

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил продление контракта с футболистом команды Александром Соболевым.

«Контракт Александра Соболева со «Спартаком» продлён до 2026 года. Улучшенные условия по зарплате будут с 2022 года», - приводит слова Мележикова «Чемпионат».

Добавим, что 24-летний нападающий пришел в «Спартак» в прошлом году из «Крыльев Советов». За все время выступления за красно-белых он забил 19 голов и отдал восемь результативных передачи в 42 матчах.