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12 августа 22:05
автор: Максим Скороходов

Гендиректор «Спартака» подтвердил продление контракта с Соболевым

Футболист подписал пятилетнее соглашение.

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил продление контракта с футболистом команды Александром Соболевым.

«Контракт Александра Соболева со «Спартаком» продлён до 2026 года. Улучшенные условия по зарплате будут с 2022 года», - приводит слова Мележикова «Чемпионат».

Добавим, что 24-летний нападающий пришел в «Спартак» в прошлом году из «Крыльев Советов». За все время выступления за красно-белых он забил 19 голов и отдал восемь результативных передачи в 42 матчах.

источник: Чемпионат.com
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