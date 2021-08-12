Новичок «Динамо» Лаксальт: Я наслаждаюсь временем в команде

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о первых впечатлениях от своего нового клуба и от российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень счастлив оказаться в такой команде как «Динамо»: здесь отличная команда, отличный персонал. В РПЛ хороший уровень, мне все нравится, хочется выигрывать в каждом матче. Мы готовимся к следующей игре и надеемся сохранить тот же настрой и темп в следующих играх чемпионата. Сейчас я наслаждаюсь моментом и временем в команде», - приводит слова Лаксальта «Чемпионат».

Добавим, что «Динамо» идет без потерь в чемпионате России, набрав девять очков в трех матчах, 14 августа бело-голубые проведут гостевую встречу против «Ахмата».