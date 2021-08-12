Червиченко - о письме ветеранов «Спартака»: Алекперов никогда не уберет Федуна

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что глава «Лукойла» не обратит внимания на письмо ветеранов футбольного клуба.

«Непонятно, с чего ветераны «Спартака» решили, что Алекперов может изменить ситуацию. Федун к Вагиту намного ближе, чем ветераны. Как бы ветераны ни упражнялись в эпистолярном жанре, Алекперов скорее по-дружески и по-доброму что-то скажет Федуну, чем уберет его», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что клуб из-за разногласий покинул спортивных директор Дмитрий Попов, также «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике», и неудачно начал чемпионат России, набрав три очка в трех матчах.