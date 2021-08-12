Андрей Воронин: «Динамо» стало частью меня

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о начале сезона для своей команды.

«У нас хорошо получается старт, слава богу, три матча - три победы. Последний раз такой результат был 18 лет назад. Следующая игра у нас важная, мы тренируемся, чтобы была четвёртая победа. Я с 2010 года в клубе, он стал частью меня, и я надеюсь, что скоро мы принесём «Динамо» медали», - приводит слова Воронина «Чемпионат».

Добавим, что «Динамо» идет без потерь в чемпионате России, набрав девять очков в трех матчах, 14 августа бело-голубые проведут гостевую встречу против «Ахмата».