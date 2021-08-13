«Сочи» уступил «Партизану» в серии пенальти и покинул Лигу конференций

«Сочи» в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги конференций уступил «Партизану» − 2:2 (4:2 пен.).

Первый тайм закончился в пользу российского клуба, благодаря голу Сергея Терехова (33-я минута). В начале второй половины игры Милош Йокич (55) сравнял счет. Терехов (76) вновь вывел российскую команду вперед, но «Сочи» не удержал преимущество, пропустив на последней минуте с углового от Александра Шчекича.

В дополнительное время команды не смогли также не смогли выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались футболисты сербского клуба − 4:2.

Таким образом, «Партизан» вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций, где сыграет с португальской «Санта-Кларой». Матчи пройдут 19 и 26 августа.

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Третий квалификационный раунд

2-й матч