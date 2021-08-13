Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

После матчей квалификации Лиги Европы и Лиги конференций Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Шотландия обогнала Россию и вышла на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. В активе Шотландии стало 30,700 балла. Россия имеет 30,682 балла и опустилась на девятую строчку.

Напомним, «Рубин» и «Сочи» не смогли пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Казанская команда по сумме двух матчей уступила польскому «Ракуву» (0:0; 0:0, 0:1 д.в.), а сочинский клуб уступил сербскому «Партизану» (1:1; 2:2, 2:4 пен.).