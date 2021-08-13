Билялетдинов считает, что «Рубин» не наиграл на победу над «Ракувом»

Экс-полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов критично высказался об игре своей бывшей команды с польским «Ракувом» в рамках квалификации Лиги конференций (0:1).

«Рубин» не наиграл на победу в двухматчевом противостоянии с «Ракувом». Команда не должна была допускать такую потерю инициативы, как в начале второго тайма. Польский чемпионат хоть и не входит в число топовых, но лидирующие команды там довольно обучены, что и подтвердил этот матч», - приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Напомним, что после «Рубина» свой путь в Лиге конференций закончил и «Сочи», уступив по пенальти «Партизану» (2:2, пен. 2:4), таким образом, в групповом этапе нового еврокубка российских команд не будет.