Деспотович восстановится после травмы через две с половиной недели

Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, когда может вернуться на поле.

«Я думал, что восстановление займет больше времени. У меня травма икроножной мышцы. Однако, где-то через две или две с половиной недели вернусь на поле», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, что вчера «Рубин» в матче третьего квалификационного раунда уступил польскому «Ракуву» (0:1), не реализовав пенальти на последней минуте второго овертайма.

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий сказал, что, если бы Деспотович был в строю, то он бы исполнял этот одиннадцатиметровый, а не черногорец Сеад Хакшебанович.