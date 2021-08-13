Динияр Билялетдинов: У нас проблема в качестве лиги

Бронзовый призер Евро-08 Динияр Билялетдинов рассказал, почему ухудшились результаты российских клубов еврокубках.

Напомним, что свое выступление в Лиги конференций на стадии квалификации закончили «Рубин» и «Сочи», уступив соответственно «Ракуву» (0:0; 0:0, 0:1 д.в.) и «Партизану» (1:1; 2:2, 2:4 пен.).

«У нас проблема в качестве лиги. К сожалению, такая неприятная тенденция, мы падаем уже не первый год, конкуренция в лиге отражается на наших европейских выступлениях. На данный момент у нас три команды ещё остались. Будем надеяться, что они выстрелят, очков наберут для общей копилки. Лига конференций тоже непростой турнир — это та же Лига Европы. Наш уровень пока что — это Лига Европы», - приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Добавим, что Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представит «Зенит», а на аналогичной стадии Лиги Европы выступят «Локомотив» и «Спартак».