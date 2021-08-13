Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о том, что центральный защитник Вирджил ван Дейк подписал новое соглашение с английским клубом.

По информации источника, контракт между красными и 30-летним представителем Нидерландов будет рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что «мерсисайдцы» приобрели ван Дейка в январе 2018 года у «Саутгемптона» за 84,65 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за клуб 130 матчей, забил 13 голов и отдал шесть ассистов.

Недавно футболист восстановился от травмы колена, полученной в октябре прошлого года. Из-за повреждения защитник пропустил большую часть сезона-2020/21, а также не смог принять участие на чемпионате Европы-2020.