Эсекьель Понсе: Мне все нравится в «Спартаке» – я намерен принести клубу еще много пользы

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе отреагировал на слухи о том, что он хочет покинуть московский клуб в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему аргентинцу со стороны «Ланса» и «Селтика».

– Понятия не имею, для чего люди придумывают подобные новости про мое «недовольство». Это абсолютная неправда. Что касается предложений от других клубов, они действительно были, но в Москве и в «Спартаке» мне все нравится. С первого дня работы здесь я только благодарен клубу и намерен принести ему еще много пользы, – цитирует Понсе пресс-служба красно-белых.

Напомним, Понсе перешел в «Спартак» в июле 2019 года из «Ромы» за три миллиона евро. За московский клуб форвард провел 65 матчей, забил 22 гола и сделал четыре результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.