Зеленов возглавил пресс-службу «Спартака»

Стало известно имя нового главы пресс-служба «Спартака». Как сообщает официальный сайт красно-белых, им стал Дмитрий Зеленов, ранее занимавший аналогичную должность в структуре РПЛ.
Также стало известно, что московский клуб покинули Антон Фетисов, возглавлявший департамент развития и коммуникаций, а также пресс-атташе Ярослав Кулемин.
После трех туров нового сезона чемпионата России подопечные Руя Витории занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Ранее столичный клуб завершил свои выступления в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» (0:2, 0:2).
источник: ФК «Спартак»