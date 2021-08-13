Михаил Вилков: Раньше в «Рубине» не ныли на судейство, и был результат

Российский судья Михаил Вилков раскритиковал казанский «Рубин» за неудачное выступление в Лиге конференций.

«Рубин» — это клуб с большой историей. Чемпион страны, обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов. В то время работали люди — большие профессионалы. Бердыев, Айбатов и другие, не ноющие на судейство. И результат был и в России, и в Европе! На фоне качественной работы бригады Карасева на Евро и в матче Суперкубка наши клубы выглядят тоскливо», - приводит слова Вилкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Вилков был отстранен от судейства в связи с утратой доверия.

В текущем сезоне российской премьер-лиги результаты «Рубина» лучше чем в Европе, команда выиграла все три матча в сезоне. 15 августа команда Леонида Слуцкого проведет домашний матч против самарских «Крыльев Советов».