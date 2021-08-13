«Спартак» достиг договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» об аренде Роши на один год с правом выкупа

Пресс-служба «Спартака» объявила о том, что форвард команды Педро Роша продолжит свою карьеру в бразильской серии А.

По информации источника, руководство красно-белых достигло договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» по поводу аренды 26-летнего игрока на один год.

Отмечается, что в контракте будет прописан пункт об обязательном выкупе нападающего, если он проведет на поле определенный процент игрового времени в новом клубе.

Напомним, Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро. Всего за столичную команду он провел 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Прошедший сезон бразилец провел в «Спартаке-2», отличившись четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами в 15 встречах.