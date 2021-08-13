«Рубин»: Мы временно отзаявили Деспотовича, чтобы заявить другого легионера – Тальби

Представители «Рубина» ответили на вопрос о том, по какой причине форвард Джордже Деспотович был исключен из заявки команды на текущий сезон чемпионата России.

– Мы отзаявили Деспотовича, чтобы заявить Тальби – нашего другого легионера. Деспотович остается в клубе, – приводит слова представителей пресс-службы казанского клуба «Чемпионат».

Ранее стало известно, что сербский форвард получил травму икроножной мышцы – восстановление займет около двух-трех недель.

После трех туров РПЛ «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице, набрав девять очков.