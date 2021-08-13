Агент полузащитника сборной Чили Гальдамеса: Никто из «Зенита» ко мне не обращался

Агент Марио Карвальо, представляющий интересы опорного полузащитника сборной Чили Пабло Гальдамеса, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется «Зенит».

Отметим, что с 1 июля этого года 24-летний игрок пребывает в статусе свободного агента после того, как у него истек контракт с аргентинским клубом «Велес Сарсфилд».

– Никто из «Зенита» ко мне не обращался. Были обращения из других стран, но не из России. Интересно ли Пабло продолжить карьеру в России? Да, конечно. Ему интересны все места, где можно добиться улучшения, – цитирует агента Sport24.

В составе сборной Чили Гальдамес отыграл четыре матча, не отличившись результативными действиями. В прошедшем сезоне хавбек провел 16 встреч, забив один гол.