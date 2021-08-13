Дмитрий Селюк: Слуцкий любит играть в КНВ - вот и доигрался

- Поразила игра «Рубина». Все-таки казалось, что четвертая команда нашего чемпионата выше классом, чем этот клуб из Ченстохова, который всю жизнь играл во второй и первой лигах Польши. Это даже не «Легия» и не «Шленск».

- «Рубин» не должен был выигрывать у «Спартака». Совершенно не заслужил победу своей игрой, просто повезло. С «Ахматом» судья сыграл в пользу «Рубина». За весь первый тайм они не нанесли ни одного удара в ворота «Ахмата». Потом удаление и дальше все знают, что случилось.

Так почему же «Рубин» должен обыгрывать этот «Рукав»? Более того, поляки играли лучше и заслужили победу. И где все эти игроки, стоимостью в 20 млн евро? Я понимаю, что Слуцкий любит играть в КНВ, но вот и доигрался.