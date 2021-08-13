Андрей Червиченко: Неподписанный контракт мешал Соболеву играть – скоро его прорвет на голы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда Александра Соболева с московским клубом.

Напомним, что соглашение между красно-белыми и 24-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2026 года.

– У Соболева бывают голевые засухи, сейчас настал этот период. Возможно, ему мешал играть неподписанный контракт. Сейчас у него на руках соглашение на четыре года, думаю, он чувствует себя спокойнее. У Соболева есть запредельное желание, он заряжен. Думаю, скоро его прорвет и он начнет клепать голы, – приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Соболев стал игроком «Спартака» в январе прошлого года. С тех пор он принял участие в 42 матчах, забил 19 голов и отдал восемь ассистов.

В нынешнем сезоне РПЛ московский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице после трех стартовых туров, набрав три очка.