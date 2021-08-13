Стекеленбург завершил карьеру в сборной Нидерландов

Голкипер «Аякса» и сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург принял решение завершить карьеру в национальной команде, сообщает пресс-служба амстердамцев.

По информации источника, 38-летний вратарь решил сфокусироваться на своих выступлениях за «Аякс»

– Евро-2020 стал хорошим завершением моей карьеры в сборной. Я поговорил со своим менеджером, и мы пришли к выводу, что это был мой последний турнир. Скоро мне исполнится 39 лет, и во время перерывов на игры сборной для меня важно отдыхать, – сказал Стекеленбург.

Напомним, что голкипер дебютировал в состав нидерландской сборной в 2004 году. С тех пор он отыграл за национальную команду 63 матча, пропустил 48 голов и 29 раз отстоял «на ноль».