Тиль попал в расширенный состав сборной Нидерландов на сентябрьские матчи

Атакующий полузащитник «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах аренды в «Фейеноорде», включен в расширенный состав сборной Нидерландов на ближайшие матчи в рамках отборочного турнира к чемпионату миру-2022.

Как сообщает пресс-служба оранжевых, новый главный тренер национальной команды Луи ван Гал не включил в состав другого игрока московского клуба – форварда Квинси Промеса.

В сентябре сборная Нидерландов проведет три матча. Их соперниками станут Норвегия (1 сентября), Черногория (4 сентября) и Турция (7 сентября).

Напомним, в нынешнем сезоне Тиль отыграл за «Фейеноорд» четыре матча, забив пять голов.