«Реал» готов заплатить 120 миллионов евро за переход Мбаппе этим летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе все еще имеет возможность стать игроком «Реала» летом 2021 года.

По информации Cadena SER, мадридский клуб готов выделить на трансфер 22-летнего француза около 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард может покинуть стан парижан из-за разногласий со спортивным директором команды Леонардо. В данный момент с игроком ведутся переговоры о продлении его действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2022 года.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако» за 145 миллионов евро. С тех пор он отыграл за парижский клуб 172 матча, забил 132 гола и отдал 62 ассиста.