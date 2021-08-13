Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Кубка России сезона-2021/22

Таким образом, по итогам жеребьевки были сформированы следующие группы:

Отметим, что на данном этапе будут сыграны три тура – 25-26 августа, 22-23 сентября, а также 27-28 октября.

Группа 3: «Арсенал», «Велес», «Динамо» (Брянск);

Группа 4: «Нижний Новгород», «Факел», «Динамо» (Барнаул);

Группа 5: «Ростов», «Торпедо» (Москва), «Чайка»;

Группа 6: «Уфа», «Алания», «Легион-Динамо» (Махачкала);

Группа 7: «Ахмат», «Ротор», «Кайрат» (Москва);

Группа 8: «Химки», «Балтика», «Саранск»;

Группа 9: «Крылья Советов», «Енисей», «Знамя» (Ногинск);

Группа 10: ЦСКА, «Металлург», (Липецк), «Зенит» (Ижевск);

Группа 11: «Динамо» (Москва),«Оренбург», «Динамо» (Ставрополь).

Отмечается, что команды, представляющие РПЛ, проведут свои матчи в гостях. Также сообщается, что «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи», как участники еврокубков нынешнего сезона, стартуют в Кубке России со стадии 1/8 финала.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка стал «Локомотив», обыгравший в финале «Крылья Советов» (3:1).