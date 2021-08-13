Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Кубка России сезона-2021/22

Сегодня, 13 августа, прошла жеребьевка группового этапа Кубка России нынешнего сезона.
Отметим, что на данном этапе будут сыграны три тура – 25-26 августа, 22-23 сентября, а также 27-28 октября.
Таким образом, по итогам жеребьевки были сформированы следующие группы:
Группа 1: «Краснодар», «Кубань», «Ленинградец»;
Группа 2: «Урал», «КАМАЗ», «Торпедо» (Владимир);
Группа 3: «Арсенал», «Велес», «Динамо» (Брянск);
Группа 4: «Нижний Новгород», «Факел», «Динамо» (Барнаул);
Группа 5: «Ростов», «Торпедо» (Москва), «Чайка»;
Группа 6: «Уфа», «Алания», «Легион-Динамо» (Махачкала);
Группа 7: «Ахмат», «Ротор», «Кайрат» (Москва);
Группа 8: «Химки», «Балтика», «Саранск»;
Группа 9: «Крылья Советов», «Енисей», «Знамя» (Ногинск);
Группа 10: ЦСКА, «Металлург», (Липецк), «Зенит» (Ижевск);
Группа 11: «Динамо» (Москва),«Оренбург», «Динамо» (Ставрополь).
Отмечается, что команды, представляющие РПЛ, проведут свои матчи в гостях. Также сообщается, что «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи», как участники еврокубков нынешнего сезона, стартуют в Кубке России со стадии 1/8 финала.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка стал «Локомотив», обыгравший в финале «Крылья Советов» (3:1).