«Челси» отказался от приобретения Левандовски за 80 миллионов евро

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски мог перейти в «Челси» в нынешнее трансферное окно.

Согласно данным Bild, агент 32-летнего поляка Пини Захави предложил лондонскому клубу приобрести его клиента за 80 миллионов евро. Однако руководство «синих» отказалось от данной сделки из-за возраста нападающего.

Напомним, что вчера «Челси» приобрел у «Интера» Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро, подписав с ним контракт до лета 2026 года.

Что касается Левандовски, то в прошлом сезоне на счету польского футболиста 48 забитых мячей и девять ассистов в 40 матчах за «Баварию» и сборную Польши.