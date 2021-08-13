«Краснодар» находится в шаге от подписания контракта с полузащитником владимирского «Торпедо»

Атакующий полузащитник владимирского «Торпедо» Никита Кривцов близок к тому, чтобы стать игроком «Краснодара».

Как сообщает «Чемпионат», стороны близки к согласованию деталей контракта с 18-летним футболистом.

Кривцов выступает за «Торпедо» с июля 2020 года. В составе владимирского клуба он отыграл 16 матчей, забив три гола. В феврале этого года хавбек на правах аренды перешел в «Томь» – на его счету четыре забитых мяча и четыре ассиста в 15 встречах в рамках ФНЛ.

После трех туров нового сезона РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав три очка.