Гайч и Фукс попали в заявку ЦСКА на матч с «Ростовом»

Пресс-служба ЦСКА объявила заявку команды на гостевой матч четвертого тура чемпионата России с «Ростовом».
Согласно информации источника, в составе армейского клуба оказались центральный защитник Бруно Фукс, выигравший олимпийский турнир в Токио в составе сборной Бразилии, и форвард Адольфо Гайч, который также принял участие на ОИ-2020 за команду Аргентины.
Заявка красно-синих выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс;