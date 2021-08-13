Властимил Петржела: Клаудиньо – очень хороший игрок, способный играть с Азмуном в нападении

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил подписание петербургским клубом атакующего полузащитника Клаудиньо.

Напомним, что сине-бело-голубые приобрели 24-летнего бразильца за 15 миллионов евро – его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В новой команде хавбек будет выступать под 11-м номером.

– Клаудиньо – очень хороший игрок, но он мог бы играть и с Азмуном в нападении или под нападающим. Поможет ли такое усиление преодолеть «Зениту» кризис российских клубов в еврокубках? Это очень сложный вопрос, потому что российский футбол сейчас конкретно попал. Дело же не только в одном игроке. Ему еще надо поиграть несколько матчей с командой, чтобы привыкнуть, – цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Напомним, Клаудиньо выступал за «Ред Булл Брагантино» с сентября 2019 года. В общей сложности он отыграл за клуб 126 матчей, забил 32 гола и отдал 25 ассистов. На прошедшей Олимпиаде в Токио хавбек стал обладателем золотых медалей в составе сборной Бразилии.