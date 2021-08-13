Отец Влашича: Никола хочет уйти из ЦСКА – клуб об этом знает

Йошко Влашич, отец атакующего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о будущем своего сына в армейском клубе.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему хорвату со стороны «Милана».

– Уход Николы из ЦСКА? Трудно об этом говорить. В данный момент есть разные ситуации и разные варианты. Сейчас каждый клуб имеет несколько вариантов для усиления состава, никто пока не зацикливается на одном игроке. Трансферное окно закроется 31 августа – все может случится. Первое и главное для Николы – покинуть ЦСКА. Однозначно, он хочет уйти из армейского клуба, и ему пора уходить. Команда об этом тоже знает, – цитирует Влашича-старшего венгерский портал Net.hr.

Напомним, что Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. За это время он забил 33 гола и отдал 20 ассистов в 105 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.