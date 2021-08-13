«Барселона» предложила «Лацио» подписать Коутиньо

Руководство «Барселоны» продолжает поиски нового клуба для атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, каталонская команда не рассчитывает на 29-летнего бразильца в сезоне-2021/22.
Отмечается, что «сине-гранатовые» предложили «Лацио» провести переговоры с хавбеком, однако данная сделка может не состояться из-за высокой зарплаты футболиста.
В минувшем сезоне Коутиньо провел всего 14 матчей за «Барселону», в которых забил три гола и сделал две результативных передачи. Текущее соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.