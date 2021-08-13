Торнтон стал игроком «Флориды»

Пресс-служба «Флориды Пантерз» объявила о переходе нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона.

Отмечается, что контракт 42-летнего форварда будет рассчитан на один сезон.

– Проведя более 1600 игр в НХЛ, Джо привнесет огромный опыт в нашу раздевалку. Его стремление к успеху не поддается никакому сомнению, и мы очень рады, что он решил подписать контракт с нашим клубом, – сказал генеральный менеджер «пантер» Билл Зито.

Напомним, в рамках НХЛ Торнтон отыграл 1680 матчей, забросил 425 шайб и отдав 1104 ассиста.

В прошедшем сезоне канадский форвард стал самым возрастным игроком в истории «Торонто», заработавшим результативное очко на стадии плей-офф, забив гол «Монреалю» (4:0) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. На момент игры ему исполнился 41 год и 327 дней.