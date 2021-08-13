Борис Ротенберг: В игре с «Партизаном» фортуна была не на стороне «Сочи» – ребят не в чем упрекнуть

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вылет клуба из Лиги конференций.

Напомним, что вчера подопечные Владимира Федотова в ответной встрече третьего квалификационного раунда уступили «Партизану» (2:2, 2:4 по пенальти). Первая встреча завершилась вничью 1:1.

– К сожалению, вчера фортуна была не на стороне «Сочи», но команду ни в чем не упрекнуть. Ребята выложились на все сто. Это бесценный опыт, который пойдет только на пользу. Конечно, всем нам хотелось, чтобы мы обыграли «Партизан» и прошли дальше, но это футбол. Могу сказать, что клуб и дальше будет бороться за еврокубковые места и радовать своих болельщиков, – цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

После трех туров РПЛ «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. 16 августа сочинцы на своем поле примут «Химки». Начало встречи – в 19:00 мск.