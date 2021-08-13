Клаудиньо получил вызов в сборную Бразилии на сентябрьские матчи

Пресс-служба сборной Бразилии сообщила о том, что атакующий полузащитник Клаудиньо, недавно подписавший контракт с «Зенитом», получил вызов в национальную команду на ближайшие матчи квалификации к ЧМ-2022.

Отметим, что помимо 24-летнего игрока петербуржского клуба, дебютные вызовы в сборную получили хавбек «Лидса» Рафинья, а также защитник «Бенфики» Лукас Вериссимо.

В рамках отбора к чемпионату мира в Катаре подопечные Тите проведут в сентябре три матча. Их соперниками станут Чили (2 сентября), Аргентина (5 сентября) и Перу (7 сентября).

Напомним, что сегодня «Зенит» приобрел Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за 15 миллионов евро – его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В новой команде хавбек будет выступать под 11-м номером.