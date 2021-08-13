«Барселона» не сможет заявить новичков, если игроки клуба не согласятся на снижение зарплат

«Барселона» продолжает испытывать финансовые проблемы в летнее межсезонье, сообщает El Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, в данный момент руководство каталонской команды пытается договориться с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой, а также полузащитником Серхио Бускетсом по поводу снижения заработной платы.

Согласно данным испанского издания, Пике готов пойти на уступки в вопросе своего годового оклада, а позиция Альбы пока неизвестна. Что касается Бускетса, то хавбека пока не устраивают предложенные ему финансовые условия.

В случае, если клуб не сможет уменьшить свою зарплатную ведомость до 15 августа, «сине-гранатовым» будет запрещено регистрировать новых футболистов.

Отметим, что в это воскресенье подопечные Рональда Кумана проведут свой первый матч в новом сезоне чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».