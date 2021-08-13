Рамос не выйдет на поле до 12 сентября

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не будет играть из-за травмы как минимум до 12 сентября. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«Рамос постепенно возобновляет тренировки, его возвращение на поле ожидается после перерыва для сборных», - сообщили в пресс-службе парижского клуба.

То есть Рамос не сыграет за «ПСЖ» как минимум до 12 сентября. На этот день запланирован домашний матч с футбольным клубом «Клермон».

Ранее Серхио Рамос подписал контракт с ПСЖ. Договор футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро. Ранее Рамос выступал за «Севилью» и «Реал Мадрид».