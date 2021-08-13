Олег Яровинский: Считаю приемлемым ответ Деспотовича болельщику в социальных сетях

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказал свое мнение по поводу резкого ответа форварда казанцев Джордже Деспотовича болельщику клуба в социальных сетях.

– Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором. Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жесткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ, – цитирует Яровинского «РБ-Спорт».

Напомним, что вчера после поражения «Рубина» от польского «Ракува» (0:1) в рамках ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги конференций один из болельщиков казанской команды обратился к форварду в Instagram: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то играл бы в «Барсе» и «Реале». Где ты, Джордже Деспотович?». На это футболист ответил следующим комментарием: «С твоей мамой».