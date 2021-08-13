РПЛ представила календарь на 6 тур чемпионата

Пресс-служба РПЛ сообщила об изменениях в календаре чемпионата. Определены новые даты матчей 6-го тура РПЛ. Также скорректировано расписание нескольких игр 5-го тура.
Шестой тур перенесен с 28-29 августа на 26-27 августа по запросу РФС для подготовки сборной России к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022.
5 тур
21 августа (суббота)
16:00 «Уфа» - «Зенит»
16:00 «Арсенал» - «Спартак»
18:00 ЦСКА - «Ахмат»
18:00 «Урал» - «Динамо»
20:00 «Крылья Советов» - «Сочи»
22 августа (воскресенье)
16:00 «Локомотив» - «Краснодар»
18:00 «Нижний Новгород» - «Ростов»
20:00 «Химки» - «Рубин»
6 тур
26 августа (четверг)
16:30 «Уфа» - «Крылья Советов»
18:30 «Спартак» - «Сочи»
20:30 «Ахмат» - «Арсенал»
20:45 «Зенит» - ЦСКА
27 августа (пятница)
16:30 «Урал» - «Ростов»
18:30 «Химки» - «Нижний Новгород»
19:00 «Динамо» - «Локомотив»
20:30 «Краснодар» - «Рубин»