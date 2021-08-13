Томас Тухель: Мы хотели иметь в команде Левандовски и Холанда - руководство не послушало

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал переход Ромелу Лукаку из «Интера», а также пошутил, что руководство не послушало его, когда он попросил купить Эрлинга Холланда и Роберта Левандовски.

«Мы не хотим быть просто защитной командой, владеющей мячом и выполняющей длинные передачи. Ромелу дает нам возможность играть по-разному.

Он был голоден и изо всех сил старался воспользоваться этим шансом. Лукаку был важным игроком в «Интере», и это было его желанием положить конец своей истории в «Челси».

Нам очень приятно, что Ромелу вернулся в наш клуб. Он отличное дополнение к команде. Мы думаем, что с его скоростью и силой он станет отличным дополнением. «Лукаку - скромный парень, настоящий командный игрок.

Помимо Лукаку, мы хотели видеть в команде Холланда и Левандовски. К сожалению, правление нас не послушало. У нас есть только Ромелу», - цитирует Тухеля в Twitter журналист Низар Кинселла.