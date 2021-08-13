«Тоттенхэм» готов предложить 65 миллионов евро за защитника «Вильярреала» Торреса

Центральный защитник «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торрес может пополнить состав «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.
Согласно данным The Times, руководство лондонского клуба планирует выделить 65 миллионов евро на покупку 24-летнего испанца.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Наполи».
Напомним, Торрес является воспитанником академии «Вильярреала». В общей сложности он принял участие в 88 матчах команды, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
В составе сборной Испании защитник отыграл 14 встреч (1 гол).