Агент Влашича: Слова отца Николы? Сейчас я действительно работаю над трансфером своего клиента

Агент Тончи Мартич, клиентом которого является атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич, рассказал о возможном трансфере своего подопечного в другой клуб.

Ранее отец 23-летнего хорвата заявил, что его сыну стоит покинуть армейскую команду этим летом. В услугах хавбека заинтересован «Милан».

– Слова отца Влашича? В данный момент я действительно работаю над трансфером Николы. Это все что я могу сказать на данный момент, – цитирует Мартича Sport24.

Влашич пополнил состав ЦСКА летом 2018 года. С тех пор он отличился 33 забитыми мячами и 20 результативными передачами в 105 матчах. Его контракт действует до конца июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.