Ван Дейк прокомментировал новый контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

«С первого дня работы в команде я видел высокую оценку болельщиков, моих товарищей по команде и сотрудников, поэтому я сразу же смог стать очень важным игроком в этом футбольном клубе. Честно говоря, мне не потребовалось много времени, чтобы почувствовать себя как дома благодаря своим коллегам», - цитирует Ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

Ван Дейк начал свою карьеру дома, в «Гронингене», после чего играл за «Селтик» и «Саутгемптон». В январе 2018 года переехал в «Ливерпуль». Сумма перехода составила 84,65 миллиона евро. В составе «красных» Вирджил выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Англии и победителем Клубного чемпионата мира. Его вызывают в сборную Нидерландов с 2015 года. Он является капитаном национальной сборной.