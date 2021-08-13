Клаудиньо: Для меня было мечтой получить вызов в сборную Бразилии

Новичок «Зенита» Клаудиньо прокомментировал вызов сборной Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2022.
«Все, что нужно для воплощения мечты, - это тот, кто верит, что это возможно.
Для меня большая честь осуществить эту мечту - иметь возможность представлять свою страну. Я всегда буду носить эту футболку с большим удовольствием и гордостью!
Честь и слава Тебе, Господь Иисус», - написал Клаудиньо в Instagram.
Сборной Бразилии предстоит провести три матча в начале сентября. Команда сыграет против Чили (2 сентября), Аргентины (5 сентября) и Перу (9 сентября).
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источник: Instagram