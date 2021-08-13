Андрей Аршавин о трансфере Клаудиньо: Взяли качественного игрока за небольшие деньги

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития юношеского футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на переход нападающего Клаудиньо в стан сине-бело-синих.

«Я очень рад, что к нашей команде присоединился третий олимпийский чемпион. Пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с золотой медалью и вызовом в основную сборную Бразилии. Его успех в сборной - прекрасное завершение отличного сезона в Бразилии в прошлом году. Надеемся, что в Санкт-Петербурге он продолжит прогресс, в чем ему непременно помогут Мальком, Вендел и Дуглас», - сказал Аршавин в интервью с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Клаудиньо стал олимпийским чемпионом Токио-2020. Ранее он был вызван в сборную Бразилии на сентябрьские матчи.